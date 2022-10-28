Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.878,98
ALTIN
985,31
DOLAR
18,61
STERLİN
21,55
EURO
18,60
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim...
Ankara'da konut alanları satışa çıkarıldı
Ankara'da konut alanları satışa...
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 9...
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ankara'da konut alanları satışa çıkarıldı

28 Ekim 2022 Cuma 13:37
Ankara'da konut alanları satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait / Maliye Hazinesinin hissedar olduğu, satış yetkisi Belediyeye ait 11 adet arsayı, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesine göre kapalı teklifle satacak.

Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde bulunan konut alanı nitelikli arsaların satış ihalesi, 10 Kasım 2022 tarihinde Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan Encümen salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacak.

Satış şartnamesi en geç ihale günü saat 11.00’e kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nde görülebilir ve alınabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri: Muş'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı
İçişleri: Muş'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Operasyonu' başlatıldı
Nuhoğlu’ndan soru önergesi
Nuhoğlu’ndan soru önergesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak
Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Bozdağ: Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
Bakan Bozdağ: Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklandı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklandı
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول