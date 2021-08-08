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Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki inşaatta, fore kazıklar kullanılarak yapılmaya çalışılan istinat duvarı çöktü. Mahallede tedirginliğe neden olan olay sonrası inşaatın bitişiğindeki binalar boşaltıldı.

08 Ağustos 2021 Pazar 14:51
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Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü

ANKARA

Olay, sabah 07.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çubuk Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Betonu dökülen inşaatta fore kazıklar kullanılarak yapılmaya çalışılan istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay, mahallede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan polis, tedbir amaçlı, inşaatın bitişiğindeki binalarda yaşayanları tahliye etti. Bir kısmı çöken yol, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da olay yerine gelip yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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