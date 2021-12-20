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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:40
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlükleri görevlilerinden oluşan Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlileri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yabancı uyruklu şüphelilere yönelik çalışmalarını artırdı. Teknik çalışma ve saha analizi çalışmaları sonucu çatışma bölgelerinde oldukları yıllarda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları veya halen DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ya da yardım ettikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Firarilerin yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken, aynı saatlerde DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine müzahir kişileri çatışma bölgelerine taşıdığı ve 'korsan' taksicilik yaptığı belirlenen 1 kişi de Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yakalandı. Haklarında 'yabancı terörist savaşçı' olarak işlem yapılacak kişilerin sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DEAŞ OperasyonuAnkaraGözaltı
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