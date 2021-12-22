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Ankara'da belediye otobüsü bariyere çarptı: 20 yaralı

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:51
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Ankara'da belediye otobüsü bariyere çarptı: 20 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Ayaş yolunun Yenikent Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprü girişindeki bariyerlere çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKazaBelediye Otobüsü
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