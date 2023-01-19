Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı mülkiyetindeki Mamak İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 51123 Ada 1 Parsel üzerine, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanındaki hak sahiplerine taahhüt edilen konutlardan bir kısmının imalatı ve finansmanı amacıyla, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında kapalı teklif usulü ile Kat Karşılığı İnşaat ihalesi yapılacak.



İhalede tahmini bedel 195 milyon 202 bin 454 Türk Lirasıdır. İhale 16 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacak.



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