Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232
Küçük ama tarihi büyük köprüler restore edilecek
Küçük ama tarihi büyük köprüler...
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Antalyaspor, Delvin N’Dinga ile anlaştı
Antalyaspor, Delvin N’Dinga ile anlaştı
Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza 1 metre mesafe koyun
Seyahat edenler dikkat: Kişilerle aranıza...
Yaşlılarda düşme kaynaklı kazalara dikkat
Yaşlılarda düşme kaynaklı kazalara dikkat
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İzmir için korkutan uyarı
Kapat

ANKA ve İKU, depremde arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesine katkı sağladı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gece görüş sistemine sahip ANKA İnsansız Hava Uçağı sayesinde gece müdahale edilecek yıkık binalar belirlendi.

ANKA ve İKU, depremde arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesine katkı sağladı

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gece görüş sistemine sahip ANKA İnsansız Hava Uçağı sayesinde gece müdahale edilecek yıkık binalar belirlendi.

31 Ocak 2020 Cuma 14:49
14 Okunma
ANKA ve İKU, depremde arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesine katkı sağladı

ANKARA - Elazığ ile birlikte 5 ili etkileleyen depremde, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda kriz masaları oluşturuldu. Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklerle irtibata geçilerek talepleri alındı. Bu taleplere göre ihtiyaçlar belirlenerek planlama yapıldı. İlk olarak 1 genel maksat helikopteri ve 1 arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak yaralıların hastanelere tahliyesini gerçekleştirdi.

Batman'da bulunan ANKA İnsansız Hava Uçağı ile İnsanlı Keşif Uçağı (İKU) da deprem bölgesine gönderilerek hasar tespit çalışmalarına katıldı. Depremin ilk anlarında bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle gece görüş sistemine sahip ANKA sayesinde müdahale edilecek yıkık binalar tek tek belirlendi. Gece elde edilen görüntüler koordinasyon merkezine aktarılarak, arama kurtarma ekiplerinin nerelere müdahale edeceği, ambulans veya AFAD araçlarının hangi noktalara ulaşması gerektiği konusunda görüntülü anlık bilgi paylaşımı sağlandı.  

ANKA gece boyunca görev yaparken, sabaha karşı da TSK'ya ait İKU deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarında görev yaptı. Hem ANKA hem İKU, arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesine katkı sağladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ANKAİKÜArama-kurtarmaElazığı Depremi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlıktan Çapa'da tedavi gören Çinli çocukla ilgili açıklama
Bakanlıktan Çapa'da tedavi gören Çinli çocukla ilgili açıklama
Çin'deki 49 kişi askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye getirilecek
Çin'deki 49 kişi askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye getirilecek
MSB: Tel Abyad'da 6 roketatar, 3 makineli tüfek ele geçirildi
MSB: Tel Abyad'da 6 roketatar, 3 makineli tüfek ele geçirildi
Deprem bölgesinde okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak
Deprem bölgesinde okullar 10 Şubat'ta, üniversiteler 17 Şubat'ta açılacak
Malatya'da da riskli binalar boşaltıldı
Malatya'da da riskli binalar boşaltıldı
Deprem sonrası Elazığ’da kira fiyatları iki katına çıktı
Deprem sonrası Elazığ’da kira fiyatları iki katına çıktı
MANİSA GYD BAŞKANI AYDIN, “Yapılan Saldırı Tüm Gazetecilere Yapılmıştır”
MANİSA GYD BAŞKANI AYDIN, “Yapılan Saldırı Tüm Gazetecilere Yapılmıştır”
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi
Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans