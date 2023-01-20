Anasınıfı öğrencilerinin karne sevinci

HABER: FİLİZ YILDIZ

Okul öncesi eğitim ve öğrenimlerinin yarıyılını tamamlayan minikler karne sevinci yaşadılar. Güngören İncirlibahçe Orta Okulu Anasınıfı öğrencileri yarıyıl kapanışını eğlenceli gösteri ve tekerlemeleri ile yaptılar. Gösteri süresince velilerin yüzünde tebessüm vardı. Veliler mutluluk hissi ile minik yetenekleri alkışladılar.

Güngören İncirlibaçe Ortaokulu Anasınıfı öğretmenliği yapan Hülya Hacıalioğlu Zengin’in eğitmenliğini yaptığı gösteride miniklerin seyirci karşısında özgüven kazanmasına sebep olurken velilerinde duygu dolu anlar yaşadığı özel bir karne hatırası olduğu gözlemlendi.

Eğitim öğretim hayatına başlayan okul öncesi eğitimde, motor gelişimi, sosyal duygusal gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişim ve öz bakım eğitimi alan öğrenciler arasında bir an önce okuma yazma öğrenme hevesi olan öğrenciler vardı.