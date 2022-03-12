Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -4
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.053,85
ALTIN
941,33
DOLAR
14,78
STERLİN
19,33
EURO
16,18
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı...
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav...
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli...
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4...
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak

12 Mart 2022 Cumartesi 12:29
Anadolu Üniversitesi 7 Sınav Hizmetleri Uzmanı Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Anadolu Üniversitesi’nin boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) Fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 ve 7/15754 sayılı Kararname ile belirlenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 maddesinin c fıkrası gereğince 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve her bir pozisyon için 10 katı aday arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya konularak gerçekleştirilecek (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) yazılı ve sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı 524 Sözleşmeli Personel Alacak
Dostlar bir arada geçmişi yad etti
Dostlar bir arada geçmişi yad etti
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Mehmetçik, eksi 40 derecede hudut güvenliği için görevde
Mehmetçik, eksi 40 derecede hudut güvenliği için görevde
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor
YÜKSELEN OĞLAKLAR 2022
YÜKSELEN OĞLAKLAR 2022

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma