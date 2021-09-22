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Ampute Milli Futbol Takımı'ndan sağlıkçılara kupalı teşekkür ziyareti

22 Eylül 2021 Çarşamba 16:22
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Ampute Milli Futbol Takımı'ndan sağlıkçılara kupalı teşekkür ziyareti

ANKARA - Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütüldüğü Ankara Şehir Hastanesi'ni şampiyonluk kupası ile ziyaret ederek, teşekkür etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek, üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Milli takım oyuncuları ve teknik ekip, fizik tedavi ve rehabilitasyonlarının yürütüldüğü Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi'ni 10,5 kilogram ağırlığındaki şampiyonluk kupası ile ziyaret etti.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu zor süreçte aldığımız kupayı sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz. 2020 Nisan ayında vermiştik bu sözü. 1 sene geçti sözümüzün üzerinden ve gidip şampiyon olarak döndük" diye konuştu. 

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Şeyhmus Erdinç de kupayı sağlık çalışanlarına hediye ettiklerini kaydederek, "Sağlık çalışanlarımız bu süreçte insanları hayatta tutmak için büyük çaba sarf etti. Bizler sahada mücadele ettik onlar da hastanede şehirlerde mücadele etmek zorunda kaldılar. Biz onların sayesinde sağlıklı bir şekilde gidebildik şampiyonaya. Sağlıklı olabildiğimiz sürece başarılı olduk" dedi. 

Koordinatör Başhekim Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel ise milli takım ile gurur duyduklarını belirterek, "Hastane ile ilgili dizaynları yaparken hayallerimizden biri milli takımlarımıza hizmet etmekti. Bu hizmet ettiğimiz milli takımımız Avrupa şampiyonluğu getirdi. Öyle kolay kolay görülmemiş bir şampiyonluk getirdi. Namını yücelte yücelte getirdi. Söz verdi ve sözünü tuttu. Bunu bizim sağlık çalışanlarına hediye etmeleri bizim için ayrı bir moral aşısı oldu. Hem aşı kampanyasına pandemiden dolayı destek oldular hem de moral aşısını sağlık çalışanlarına yapmaları bizi gururlandırdı. Oyuncularımızı kabul etmek bize onur verdi. Sağlık çalışanları da motive oldu bu sayede. Nice şampiyonluklara diliyoruz" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından futbolcular, sağlık çalışanları ve hastanede tedavi gören diğer hastalarla kupayı kaldırıp, birlikte pasta kesti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ampute Milli Futbol TakımıSağlıkçılarZiyaret
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