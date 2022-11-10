Amboss’tan LÖSEV’e anlamlı destek

HABER: DİNÇER KARACALAR



Mutfak ürünleri markası Amboss, 2023 yılının ilk sosyal sorumluluk projesine hazırlanıyor. Marka, Pençe Kilit Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın “Lösemili bir kız çocuğunun bütün hayatı boyunca masraflarını karşılayın” vasiyetini yerine getirmek amacıyla çok anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında Amboss’un yeni koleksiyonu Gold Shiny serisinden elde edilecek gelirin bir bölümü, LÖSEV’e (Lösemili Çocuklar Vakfı) aktarılacak.



İYİLİK VE YARDIMLAŞMAYA ÜLKECE İHTİYACIMIZ VAR



Amboss Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Baydur, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ülkece en çok ihtiyacımız olan; iyilik ve yardımlaşmadır. Sosyal sorumluluk projelerini artırarak iyiliğe fırsat vermeliyiz. Bu düşünceyle yola çıkarak, şehit askerimiz Yusuf Ataş’ın da vasiyetini yerine getirmek üzere ‘Gold Shiny’ serisindeki satış gelirimizin bir kısmını LÖSEV’e bağışlama kararı aldık.”



BAĞIŞLAR, ALIŞVERİŞİ YAPANLAR ADINA OLACAK



Abdülkerim Baydur, söz konusu bağışların Amboss’un Gold Shiny serisinden alışveriş yapacak alıcılar adına özel olarak yapılacağını ve bağış sertifikalarının bu kişilere e-posta yoluyla iletileceğini de sözlerine ekledi.

