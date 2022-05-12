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Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

12 Mayıs 2022 Perşembe 14:24
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 52 öğretim üyesi istihdam edecek.

Adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/media/23968/amasya-universitesiogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-yonergesi.pdf) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022'dir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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