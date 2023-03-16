Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.223,81
ALTIN
1.175,04
DOLAR
19,00
STERLİN
22,91
EURO
20,18
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli Personel alıyor
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli...
Menemen Belediyesi 38 adet arsayı satışa sundu
Menemen Belediyesi 38 adet...
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Amasra'da maden ocağında baraj kaldırma çalışmasında yangın çıktı

TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'de yaşanan patlama sonrası hava sızdırmazlığını sağlayarak çıkan yangının sönmesi için inşa edilen 4 barajın kaldırılması çalışmasında toz yangını çıkması üzerine barajlar yeniden kapatıldı.

16 Mart 2023 Perşembe 13:52
Amasra'da maden ocağında baraj kaldırma çalışmasında yangın çıktı
Bartın

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlama sonrası çıkan yangını tamamen söndürmek için başlatılan çalışma kapsamında hava sızdırmazlığını sağlamak için yapılan barajların kaldırılma çalışmaları sırasında kömür tozu yangını meydana geldi.

TTK Armutçuk Müessesesinden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta - 250 kotunda yapılan beton barajın kaldırılması sırasında, tamamen hava sızdırmazlığının sağlanarak yangının söndüğü bölgenin yeniden oksijenle buluşmasıyla çıktığı öğrenilen yangının ardından yıkımına başlanan baraj yeniden inşa edildi.

Baraj kaldırma çalışmalarının durdurulduğu maden ocağına giriş de yasaklanırken ilerleyen günlerde yapılacak ölçümlerin ardından çalışmalara başlanabileceği öğrenildi.

30 kişilik tahlisiye ekibiyle Maden Mühendisleri Odasından 10 kişinin de gözlemci olarak 13 Mart'ta gaz tüpü ve maskelerle girdikleri maden ocağında yangın olan bölümündeki giriş ve çıkışa yapılan 2 baraj ile -100 kotuna yapılan 2 baraj olmak üzere 4 barajın kaldırılması için çalışma başlatılmıştı.

Süreç

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi yaralanmıştı. Bir işçi ise sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de yaşamını yitirmişti.

Haklarında dava açılan, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu tutuklu 4 müessese yöneticisinin 42 kez "olası kastla öldürme" ve 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan toplam 1062'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ayrıca, diğer 4'ü tutuklu 19 şüphelinin ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AmasraMaden Ocağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Denizler için fırtına uyarısı
Denizler için fırtına uyarısı
YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı
YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi başladı
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli Personel alıyor
Gaziantep Üniversitesi 384 Sözleşmeli Personel alıyor
Menemen Belediyesi 38 adet arsayı satışa sundu
Menemen Belediyesi 38 adet arsayı satışa sundu
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu
Milli Eğitim Bakanı Özer, bakanlığa 5 bin sözleşmeli personel alınacağını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Özer, bakanlığa 5 bin sözleşmeli personel alınacağını açıkladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi