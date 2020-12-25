Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

OSMANİYE - İI Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Aralık'ta Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, 'Ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Bölgede gerekli çevre güvenliği alınarak, yapılan aramalarda, mühimmat, patlayıcı madde ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri mermileri, 'Oh... Oh...' yazısı şeklinde dizerek sergileyip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi.



Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.