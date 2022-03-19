Altınbaş Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Altınbaş Üniversitesi’nin ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru Bitiş Tarihi 01.04.2022 olup; Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.