Altın Almadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gerekenler

Altın almak ve altına yatırım yapmak isteyenlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olması da önem taşıyor. Bir anamda altını daha yakından tanımalı, altın fiyatları ve fiyatlardaki dalgalanmaları nedenlerini öğrenmelidir. Altın almadan önce mutlaka bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Ama önce gram altının tam olarak ne anlama geldiğini açıklayalım.

Gram Altın Nedir?

Ülkemizde gram altın İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) tarafından üretilen ve sertifikalı olan külçe altın çeşitlerinden biridir. Bu külçe altınlar 0.5 gr, 1 gr, 2.5 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr ve 100 gr olarak üretiliyor. Gram altının hem 22 ayar hem de 24 ayar olarak üretildiği bilgisini de aktaralım. 22 ayar olan gram altın 0.916 saflığındadır. 24 ayar olan gram altının saflık derecesi ise 0.995’tir. Yatırım amacıyla gram altın alımı yapanların tercihi genellikle 24 ayar olandır.

Gram Altına Nasıl Yatırım Yapılır?

Öncelikle gram altına yatırım yapmak için Türk Lirasını tercih edebileceğinizi belirtelim. Elbette döviz üzerinden de gram altın alım satım işlemi yapılabilir. Ancak yatırımcıların tercihi çoğunlukla TL oluyor. İşlemlerinizi yapmak için de pek çok farklı yolu seçebilirsiniz. Bunlardan biri Forex piyasası oluyor. Aynı zamanda kuyumcular, bankalar, VİOP gibi platformlar da tercih edilebilir. Yatırım mantığı açısından benzer bir işleyiş söz konusu oluyor. Ancak alım satım işlemlerinde saniyeler bile önemli olduğundan online olarak işlem yapabileceğiniz platformları tercih etmenizde fayda olacaktır.

Gram altın fiyatı düştüğünde satın alma işlemi yapmalısınız. Ardından fiyatın yükselmesini beklemeniz gerekiyor. Fiyat yükseldiğinde de satış işlemini gerçekleştirerek bir gelir elde edebilirsiniz. Ancak bu noktada kritik bir husustan da söz etmek gerekir. Altın fiyatlarını nelerin etkilediğini çok iyi bilmelisiniz. Fiyatları etkileyen unsurları bilmeniz durumunda bu alana daha fazla hakim olursunuz. Gram altın yatırımlarınızı daha iyi değerlendirme şansınız olur.

Altın Fiyatlarını Neler Etkiler?

Altın fiyatlarını çok sayıda unsur doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebiliyor. Bu unsurlardan öne çıkanları hemen sıralayalım.

Global bazda faiz oranlarındaki değişimler

Kurlardaki iniş çıkışlar

Nakit para akışındaki değişimler

Global bazdaki enflasyonun artışı ya da düşüşü

Ekonomik durgunluklar

Sıraladığımız bu unsurlar fiyatlar doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bir de dolaylı yoldan etkileyen unsurlar var ve bu unsurlar da sayılamayacak kadar fazla! Kısacası ekonomiyi etkileyen her faktör gram altın fiyatlarını da etkiler diyebiliriz. Bu nedenle fiyatlardaki dalgalanmalar son derece normal kabul edilir. Altın ons fiyatı dolar kuruna bağlı olarak da değişebiliyor. Dünyada altın ons fiyatı sabitken doların TL karşısında değer kazanması, gram altın fiyatının yükselmesi sonucunu doğurur.

Altın fiyatlarındaki değişimlerden söz ederken arz ve talep dengesine de değinmeliyiz. Çünkü arz ve talep dengesi de fiyatlarda ciddi değişimlere yol açabiliyor. Eğer canlı olarak altın fiyatlarını yakından takip ederseniz altın yatırımından kısa vadede de bir kazanç sağlayabilirsiniz. Uzun vadede de getiri sağlayan bir yatırım aracı olduğunu eklemek gerekir.

Altın Piyasası Hareketleri Nasıl İzlenir?

Altın Grafik Verileri

İnternet üzerinden online olarak altın piyasası canlı takibi yapılabiliyor. Bunun için sadece bir bilgisayara ya da cep telefonuna ihtiyacınız var. Anlık olarak fiyatları takip edebiliyor olmanız, alım satım işlemlerini de geç kalmadan yapabilmenizi sağlayacaktır. Anlık altın grafik verilerine ve çok daha fazlasına ulaşmak için hemen paratic.com’u ziyaret edin. Burada gram altın alış ve satış fiyatını anlık olarak takip edebilir, grafiklere göz atabilirsiniz. Hatta site üzerinden grafik türünü bile seçebilirsiniz.