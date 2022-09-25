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Alman Kurdu Irkı ve Özellikleri Nelerdir?

Alman kurdu isminden de anlaşılacak üzere Alman kökenli bir köpek ırkıdır. Türk halkı arasında kurt köpeği ya da çoban köpeği olarak da bilinir.

25 Eylül 2022 Pazar 23:58
Alman Kurdu Irkı ve Özellikleri Nelerdir?

Alman kurdu isminden de anlaşılacak üzere Alman kökenli bir köpek ırkıdır. Türk halkı arasında kurt köpeği ya da çoban köpeği olarak da bilinir. Bir farklı ismi ise k9 alman kurdu olarak bilinmektedir. Siyah alman kurdu birçok kişi tarafından fazlasıyla tercih edilmektedir. 

Erkeklerin dişilere kıyasla daha büyük bir cüsseye sahiptir. Erkek alman kurtları 60- 65 cm, dişi alman kurtları 55- 60 cm boyutları arasında büyürler. Yaşam süreleri 10-12 yıl arasında değişiklik gösterebilir.

Büyük, atletik, güçlü ve sadık köpeklerdir. Eğitilmeye çok müsait bir köpek türüdür. Sahiplerini yabancı dış etkenlerden korumak için çabalar.

Alman Kurdu Nedir?

Alman kurtlarının kişisel olarak sahiplenmenin yanı sıra polis kuvvetlerinin bir parçası haline gelmiştir. Polislerin bazı operasyonlarda eğitimini almış alman kurtlarını tercih ederler. Ailenizi benimseyecek ve koruyucu rolünü bürünecektir.

Alman kurdu insanlar tarafından çok vahşi gözükse de aslı öyle değildir. Çocuklarla arası çok iyidir. Farklı cins köpekler, kediler ve diğer evcil hayvanlarla rahatlıkla anlaşabilirler. Uzun süre yalnız kaldıkları zaman agresif hareketler sergilediklerini görebilirsiniz. Sürekli havlayacak ve sizlere mutsuzluğunu belirtecektir.

Sizinle oyunlar oynasalar da oyun oynamaktan çok sahiplerinin ona verdiği görevleri yerine getirmeyi daha çok severler. Arkadaşlık kurma konusunda çok seçici oldukları gözlenmiştir.

Zeki oldukları için eğitilmeye çok müsaitlerdir. Polis, arama kurtarma, terapi ve rehber köpek gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yapacakları göreve göre eğitilir ve o amaçla da sizlere yardım edebilirler.

Alman Kurdu Özellikleri

Sahipleriyle bir kere bağ kurduklarında onları ömür boyu sadık kalacak ve unutmayacaktır. Alman kurdu yavru iken daha çok sosyalleştirilirse daha da sakin ve arkadaş canlısı olacaklardır. Köpeğiniz yavruyken yalnız kalırsa daha hırçın bir hale gelebilir. Bu yüzden yavru iken eğitilmeli ve arkadaş canlısı olmalıdır.

Çok temkinli bir yapıya sahip olduğu için köpeği iyi bir bekçi köpeği yapmaktadır. Tehlikeyi sezip sahiplerine haber verirler. Haber verme şekilleri köpeğini eğitme şeklinizle alakalıdır. Nasıl eğittiyseniz sizlere o şekilde haber verecektir.

Alman kurdu özellikleri daha kolay anlaşılması adına sizlere maddeler halinde sunacağım.

  • Güçlü ve atletiklerdir.
  • Sahiplerine çok sadıklardır.
  • Oyun oynamayı pek sevmezler.
  • Verilen görevi yerine getirmek hoşlarına gider.
  • Eğitilmeye yatkın köpeklerdir.
  • Tehlikeyi sezerler.
  • Zor şartlara dayanıklıdır.
  • Arkadaş canlısıdır.
  • Yalnız kalmayı sevmezler.
  • Temkinli ve koruyucudurlar.

Alman Kurdu Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Enerjisi yüksek hayvanlar olduğu için eğer evde bakıyorsanız günde iki kere köpeğinizi dışarı çıkarmanız gerekir. Çünkü köpeğinizin hem enerjisini atması gerekir hem de tuvalet ihtiyacı için bu gereklidir. Sportif hareketlerden hoşlandıkları için koşup, oynayarak enerjilerini atmaları gerekir. Evde olan hareketleri sınırlı olduğu için dışarı çıkmaları şarttır.

Alman kurdu köpeklerinin bakımında en önemli olan konu tüy bakımıdır. Alman kurdu köpeklerinin kürkü iki katmandan oluşur. Birincisi deriyi kaplayan yumuşak tüyler, ikincisi ise daha yoğun uzun tüylerden oluşan koruyucu katmandır. Köpeğinizi düzenli olarak taramalısınız. Yılda en fazla 2 kere taranması gerekir. Bunun sebebi ise cildin kurumasını engellemektir.

Tüy bakımı düzenli yapılmayan köpeklerde alt katman sağlığını kaybeder ve kısım kellikler görülebilir. Ayrıca düzenli bakım yapılmadığında oluşabilecek bir başka sorun ise tüyler çok çabuk uzadığı için cildinin nefes almasını engelleyecektir ve çok daha ciddi sağlık problemi yaşayacaktır.

Köpeğinizin ağız kokusu olmaması için ve diş çürükleri olmaması için her gün düzenli olarak köpek diş fırçasıyla fırçalamalısınız. Tırnaklarının bakıma uygun olması gerekir çünkü hiperaktif oldukları için zemine sağlam basamayabilirler.

Alman Kurdu Beslenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alman kurdu cüssesi gereği beslenmesine çok özen verilmesi gereken bir köpektir. Temel besin ihtiyacı kuru mamadır. 1 yaşına kadar yavru köpek mamasıyla beslenmelidir. Gereken besini ve enerjiyi bu mamalardan alacaktır. 1 yaşından sonra yetişkin köpek mamasına geçmek gerekir. Önemli bilgileri de sizlere vermek istiyorum. Bunlar:

  • Köpeğiniz gebelik dönemimdeyse veya emziriyorsa yavru köpek maması ile beslenmelidir.
  • Sindirim sistemleri oldukça hassastır.
  • Mama alırken köpeğiniz hangi maddelere karşı alerjisi olup olmadığını bilmeniz gerekir.
  • Gerekli olmadığı sürece mama değişimi yapılmamalıdır.
  • Mama tercih ederken köpeğinizin veterinerinden yardım alabilirsiniz.
  • Gereğinden fazla tüy döküyorsa mama tercihi ona göre yapılmalı.
  • İhtiyacı varsa protein, yağ ve karbonhidrat takviyesi yapabilirsiniz.

Alman Kurdu Sahiplendirme

Alman kurdu sahiplenirken ya da sahiplendirirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunları uzmanlar şöyle dile getiriyor. Kulakların genişliği aynı olmalı. Dik ve sert durmalıdır. Alın ve boyunları düz, kafa üstü yere paralel olmalıdır. Sırt çizgisi düz fakat kuyruğuna inen sırt yapısı hafif kavisli olmalıdır.

Aslında bunlar ikinci planda bakılacak olan kısım. Asıl dikkat etmemiz gereken köpeğimize gereken özeni verebilecek miyiz? Sırf köpek bakmak için sahiplenmemeliyiz. Bir anne baba çocuğuna nasıl özen ve düzenle bakıyorsa köpeğimiz de bizim için öyle olmalıdır. 

Alma Kurdu Fiyatları

Alman kurdu fiyatları gün geçtikçe artmaktadır. İnternet üzerinden araştırma yaptığımızda günümüzde fiyatlarının 4.000 ile 6.000 TL arasında değişmekte olduğu sonucuna vardık.

Sık Sorulan Sorular

Alman Kurdu Saldırır Mı?

Saldırgan olarak bilinseler de saldırma gibi bir huyları yoktur.

K9 Yavrusu Kaç Para?

Alman kurdu yavru fiyatları ise internette 6.000 ile 12.000 TL arasında değişmekte olduğunu gözlemledik.

Alman Kurdu Koku Yapar Mı?

Köpeğinizin bakımını düzenli bir şekilde yaptığınız sürece bir koku oluşmayacaktır.

Sonuç

Alman kurdu sahiplenmekte kararlıysanız hayatınızı köpeğinize göre değişiklikler yapmanız gerekmektedir. Bazen kendinizden tavizler vermeniz gerekecektir.

Hayvan sahiplenmek veya bilgi almak için patibul.com adresinden yardım alabilirsiniz. Sizlere edinmeniz gereken tüm bilgileri vereceklerinden emin olabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Alman Kurdu YavruAlman Kurdu
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