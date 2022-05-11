Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.453,73
ALTIN
907,78
DOLAR
15,35
STERLİN
18,92
EURO
16,20
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli Bilişim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ali Erbaş: Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmekte

11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:39
Ali Erbaş: Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmekte

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Hac İşlemleri E-Devlet Kapısında' uygulaması için 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda tanıtım programı düzenledi. Programa Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı. Burada konuşan Ali Erbaş, teknolojinin tüm imkanlarını diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bunun bir örneği olarak vatandaşlarımızın hac ve umre başvuruları, kayıt ve takip gibi işlerini e-Devlet üzerinden yapabilmelerini sağladık. Bunun altyapısını ve programlarını oluşturduk. 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs ziyaretlerine ilişkin kayıtlar e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanmış halen kayıtlar bu şekilde alınmaya devam etmektedir. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi.

Ali Erbaş, vatandaşın işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için hizmeti nasıl kullanacaklarına ilişkin eğitim videolarının da e-Devlet'e eklendiğini söyleyerek, "Hac ön kayıt, kura-sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş- dönüş, otel bilgileri, kafile görevlilerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler Hac İşlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır. Vatandaşımız e-Devlet kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde hangi aşamada bulunuyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hac KayıtlarıEdevletAli Erbaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor
Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali
Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali
Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 
Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali 
Bakan Soylu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir
Bakan Soylu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma