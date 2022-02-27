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Aleyna Tilki'nin saplantılı hayran soruşturması uzlaştırmaya gönderildi

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girerek 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme' suçundan gözaltına alınan Muhammed Erkam A. İle ilgili soruşturma, uzlaştırmaya gönderildi.

27 Şubat 2022 Pazar 11:20
Aleyna Tilki'nin saplantılı hayran soruşturması uzlaştırmaya gönderildi

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucu, Aleyna Tilki ve şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanırsa, kamu davası açılmayacak. Tilki uzlaşmak istemediğini bildirirse şüpheli Muhammed Erkam A. 'Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

TİLKİ ŞİKAYETÇİ VE DAVACI OLMUŞTU

Şüpheli Muhammed Erkam A., 29 Aralık 2021 tarihinde gece geç saatlerde Tilki'nin evinin bulunduğu siteye, tellerden geçerek girmişti. Şarkıcının evinin kapısına kadar gelen Muhammed Erkam A., Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı. Tilki'nin oturduğu daireyi bulamayınca komşusuna sorduğunu ve zile bastığını ama kimsenin açmadığını anlatmıştı. Muhammed Erkam A., ifadesinde kaçmadığını, güvenlikte Aleyna Tilki'yi beklediğini, burada polisin kendisini gözaltına aldığını söylemişti. Muhammed Erkan A., Aleyna Tilki'yi karakolda gördüğünü de belirtmişti. Aleyna Tilki savcılık ifadesinde şüpheliden şikâyetçi ve davacı olduğunu bildirmişti.

TİLKİ BİR AY SONRA YİNE "TEHDİT" TWEETİ ATTI 

Şüpheli Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama' şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Ancak Tilki, 29 Ocak 2022 tarihinde kendisine gelen tehdit içerikli bir gönderiyle birlikte, "Şimdi bu ceza almayacak mı? Ala-cak. Emniyet Müdürü sağ olsun aradı. Tekrardan herkesten şikâyetçi olacağım. Gerekenin yapılmasını umuyorum. Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var" şeklinde tweet atmıştı.

DHA

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Aleyna Tilkinin Saplantılı Hayran Soruşturması Uzlaştırmaya Gönderildi
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