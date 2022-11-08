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Alevi derneklerinden cemevlerine yönelik düzenlemeye tepki

08 Kasım 2022 Salı 15:13
Alevi derneklerinden cemevlerine yönelik düzenlemeye tepki

ANKARA - Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde toplanan Alevi dernekleri üyeleri, Genel Kurulda görüşmeleri başlayacak cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulunda bugün cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre; cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak, belediyeler ve il özel idareleri gerektiğinde cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek, cemevlerine indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı tanınacak ve imar planlarında cemevi yerleri ayrılacak.

'CEMEVLERİMİZ SORUN OLARAK GÖSTERİLMEKTEDİR'

Alevi dernekleri, kanun teklifini protesto etmek için TBMM önünde toplandı. Yaklaşık 500 kişilik grup, 'Alevilik haktır, engellenemez' ve 'Torba yasa değil, eşit yurttaşlık istiyoruz' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, "Torba yasa değil, eşit yurttaşlık istiyoruz. Hükümetin aleviler üzerinde yürüttüğü asimilasyon politikaları hız kesmeden devam ediyor. Eşit yurttaş olarak görünmeyen Aleviler, köklerinden koparılarak inançları yok edilmek isteniyor. Düzenlenen kanun ile Alevilerin ibadeti olan 'cem' ve ibadethaneleri olan cemevlerimiz bir sorun olarak gösterilmektedir. Bu yasa tasarısı Aleviliği kültürel bir öge olarak göstermektedir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alevi DernekleriCemevi
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