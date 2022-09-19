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Alanya'da orman yangını; 3 saatte söndürüldü

19 Eylül 2022 Pazartesi 16:08
Alanya'da orman yangını; 3 saatte söndürüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

Alanya'da yerleşim yerlerine yakın noktada saat 11.00 sıralarında orman yangını başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, ilk müdahale aracı, itfaiye araçları ve 72 personel müdahale etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. 4 dönüm alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 19.09.2022 16:14
Anahtar Kelimeler:
AlanyaOrman Yangını
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