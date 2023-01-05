Alaçatı Yat Limanı tesisi kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çeşme Belediye Başkanlığı, Alaçatı Yat Limanı tesisini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince, tesisten elde edilecek gayrisafi gelirin yüzde 20’si muhammen bedelle ve 10 yıl süre ile kiraya verecek.



Teklifler gayrisafi gelirin yüzde 20’sinin artırılması şeklinde verilecek. İlk bir yıl için ödenecek kira 7.000.000,00 Türk Lirasının altında olamayacak. İhale 19 Ocak 2023 tarihinde Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.



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