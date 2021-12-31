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ALAATTİN ÇAKICI’DAN YENİ YIL MESAJI

31 Aralık 2021 Cuma 10:48
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ALAATTİN ÇAKICI’DAN YENİ YIL MESAJI

Alaattin Çakıcı kendi sosyal medya hesabı Twetter’dan danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile hem MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm İslam aleminin yeni yılını kutladı.

Çakıcı kendi Twetter hesabından paylaştığı mesaj şöyle ; 

Sayın genel başkanım Devlet Bahçeli’nin yeni yılını kutlar, sağlık, sıhhat ve esenlikler dilerken, 2022 yılının aziz milletimize, İslam dünyasına, devletimizin tüm kurumlarındaki görevlilere ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını dilerim. 

Sayın devlet başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılını kutlar, 2022’nin devletimiz ve milletimize, İslam dünyasına, insanlığa hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim’den niyaz eder kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Saygılarımla.

Alaattin ÇAKICI


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ALAATTİN ÇAKICIDAN YENİ YIL MESAJI
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