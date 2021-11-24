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Akkuyu'nun reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:45
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Akkuyu'nun reaktör basınç kabı Rusya'dan yola çıktı

MERSİN - MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Rusya'da yapımı tamamlanan basınç kabı Türkiye'ye gönderildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Akkuyu NGS’nin ikinci ünitesi için üretilen reaktör basınç kabı Türkiye'ye doğru yola çıktı. Uzmanlar, reaktör basınç kabını yapılan anlaşma çerçevesinde Mart 2019'da üretmeye başladı. Üretim süreci boyunca ekipmanın üst blok kapağı ile hidrotestinin yanı sıra gövde içi cihazların ve kapağın kontrol tertibatı ile ilgili tüm testler gerçekleşti. Tüm geometrik parametreler, elemanların koordinasyonu ve ürünün yüksek kalitesi komisyon tarafından onaylandı. Tüm testlerin ardından nakliye kolaylığı için tekrar demonte hale getirilerek paketlendi. Reaktör basınç kabı, Akkuyu NGS sahasına deniz yoluyla gelecek. Ekipman, Petersburg Limanı’ndan Türkiye'nin güney kıyılarına kadar yapacağı yolculukta, 9 bin kilometreden fazla yol kat edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AkkuyuReaktör Basınç KabıRusya
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