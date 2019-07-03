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Akademisyen kardeşlerden 'Lider: Devlet Bahçeli' kitabı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ile kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin'in 'Lider: Devlet Bahçeli' isimli kitabı, kitapçılardaki yerini aldı. Kitapta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderlik modeli, siyasal iletişim açısından yorumlandı.

Akademisyen kardeşlerden 'Lider: Devlet Bahçeli' kitabı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ile kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin'in 'Lider: Devlet Bahçeli' isimli kitabı, kitapçılardaki yerini aldı. Kitapta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderlik modeli, siyasal iletişim açısından yorumlandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
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Akademisyen kardeşlerden 'Lider: Devlet Bahçeli' kitabı

İSTANBUL - Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi konu alan ikinci kitaplarını çıkardı. Gültekin kardeşler, 'Lider: Devlet Bahçeli' kitabında Bahçeli'nin siyasal liderliğini, özgün 300 liderlik özelliği ile anlattı. Berikan Yayınevi'nden çıkan kitapta, Devlet Bahçeli'nin Türk siyasetinde inandırıcılığı en yüksek liderlerden biri olduğunu kaydeden akademisyen kardeşler; Bahçeli'nin ikna edici liderliğini vurgulayan ve 34 maddeden oluşan bir inandırıcılık matriksi geliştirdi. İki kardeş kitapta, Devlet Bahçeli’nin uzlaşı ve sağduyu liderliğini, matematik modelleriyle de açıkladı. Devlet Bahçeli’nin siyasetin matematiğini, ikna edici iletişim ile birleştiren bir lider olduğu anlatılan kitapta, Trigonometriyi siyasete uyarlayan bir lider olarak, Bahçeli’nin, ‘Siyasette Uyum Trigonometrisi’ geliştirdiği de yorumlandı.

Akademisyen kardeşler, Devlet Bahçeli’nin, Türk siyasetine ‘beklenen liderlik’ kavramı kazandırdığını da vurguladı. Devlet Bahçeli’nin, toplumun geleceğe olan inancını temsil ettiği güçlü liderlik özellikleri, karizmatik mevki liderliği modeli ile açıklandı. Devlet Bahçeli’nin, Türk siyasetinde mutabakatın ve uzlaşının lideri olduğunu kaydeden Gültekin kardeşler, MHP liderinin siyasette mutabakat üstünlüğünü anlatan 40 temel liderlik özelliğinin de iletişimsel analizini yaptı.

Kitapta ayrıca, Devlet Bahçeli’nin beka liderliği ayrıntılı olarak incelendi. Akademisyen kardeşler, gelecek 10 yılda, Devlet Bahçeli ile özdeşleşen beka liderliğinin, Türk siyasetini belirleyen temel bir liderlik özelliği olacağı ve toplumsal beka hareketlerinin inisiyatif kazanacağı hususunu, Bahçeli’nin beka liderliğini tanımlayan 33 madde ile açıkladı. Kitapta, MHP Genel Başkanı’nın liderliği Türk dış politikasına uyarlanarak, Türk diplomasisi için Devlet Bahçeli modeli önerildi.

Kitabın sunuş yazısını ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın kaleme aldı. Yalçın, sunuş yazısında, "Avrupa ülkelerindeki milliyetçi partilerin önde gelen isimleri yabancı düşmanı, İslamofobik ve ırkçı görüşlerle ayrımcılığın, kutuplaşmanın tarafı olurken; MHP Lideri Devlet Bahçeli, millî birlik ve bütünlüğü esas alan, ancak yabancıları da milletler ailesinin temel haklara sahip fertleri olarak karşılayan kâmil bir çizgiden ayrılmadan siyaset üretmektedir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akademisyen KardeşlerLider: Devlet BahçeliKitap
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