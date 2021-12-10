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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 'Liderlik-İstikrar-Gelişme' konulu konferansta konuştu

10 Aralık 2021 Cuma 16:06
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 'Liderlik-İstikrar-Gelişme' konulu konferansta konuştu

KAZAKİSTAN -  AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Liderlik-İstikrar-Gelişme konulu konferansta konuştu.

Yıldırım, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kazakistan bu 30 yıl içinde siyasi, ekonomik ve sosyal alanda birçok başarıya ulaşmıştır. Kazakistan'ın geleceğinin daha da parlak olacağına yürekten inanıyorum. Türkiye her zaman Kazakistan'ın destekçisi olmaya devam edecektir. Uluslararası alanda büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Doğu ve Batı arasındaki ağırlık merkezi bir kez daha yer değiştiriyor. Asya'nın yükselişi, yüzyılımızın belirleyici özelliklerinden biri. Yakında Asya, küresel büyümenin yaklaşık üçte ikisini temsil edecek düzeye erişecek. Hem Türkiye hem de Kazakistan, Asya ve Avrupa kıtaları arasında merkezi coğrafi konuma sahiptir. Kazakistan'ın başarıyla sürdürdüğü çok vektörlü dış politikanın, bu istisnai coğrafi konum ve potansiyelin iyi düşünülmüş ve makul bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin uluslararası siyasetinin yeni gerçeklerine karşı geliştirdiği politikalardan biri “Yeniden Asya Girişimi”dir. Bu girişim kapsamındaki geniş kapsamlı çalışmalarımızda Kazakistan'ın diğer dost Orta Asya ülkeleriyle birlikte özel bir yeri olduğunu ifade etmek isterim. Türk dünyası, tek kutupluluktan çok kutupluluğa dönüşürken öngörülemeyen değişikliklere uğrayan uluslararası sistemde, “pivot alan” olarak önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Türk dünyası, bölgesinde barış ve refahın genişletilmesi için önemli fırsatlara sahiptir. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı olarak ilk yurdışı ziyaretimi Kazakistan’a yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bizleri bu anlamlı konferansta bir araya getiren organizasyon komitesine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanvekili YıldırımLiderlikİstikrarGelişme
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