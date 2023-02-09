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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgelerindeki refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklarla ilgili tek yetkili kurumun bakanlık olduğunu, çocukların bakanlık haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.

09 Şubat 2023 Perşembe 13:57
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgelerindeki refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama

ANKARA - Bakanlıktan, sosyal medyada yer alan "uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimi ile ilgili çalışmalar yürüttüğü" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum bakanlığımızdır. Çocukların bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıDeprem BölgesiRefakatsiz çocuklar
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