Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından münhal Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları (birinci grup) arasından 17, Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında en az 4 yıl eğitim veren bölüm mezunları (ikinci grup) arasından 3 olmak üzere giriş sınavı ile 20 Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Giriş Sınavı için başvurular 14/11/2022 tarihinden 25/11/2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.