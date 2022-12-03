Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.962,97
ALTIN
1.077,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,90
EURO
19,65
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 Sözleşmeli Personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
BDDK 165 meslek personeli alacak
BDDK 165 meslek personeli...
Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 Sözleşmeli Personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 Sözleşmeli Personel alacak

03 Aralık 2022 Cumartesi 17:37
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 2. maddesine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145 pozisyon için sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını 5-16 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATİ'NA ZİYARET
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATİ'NA ZİYARET
5. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
5. TÜRKİYE AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
BDDK 165 meslek personeli alacak
BDDK 165 meslek personeli alacak
Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 Sözleşmeli Personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 Sözleşmeli Personel alınacak
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar hakkında duyuru
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar hakkında duyuru
BiGaia’dan Pediatri Hekimlerini Buluşturan Bilimsel Toplantı!
BiGaia’dan Pediatri Hekimlerini Buluşturan Bilimsel Toplantı!
EMŞAV Vakfı Bahçeşehir’de açıldı!
EMŞAV Vakfı Bahçeşehir’de açıldı!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول