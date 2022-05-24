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Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı

24 Mayıs 2022 Salı 12:17
Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ahşap üretimi yapılan fabrikada buhar kazanının bakımı sırasında patlama meydana gelirken, 2 işçi yaralandı.

Arslanbey Organize Sanayi içindeki ahşap üretimi gerçekleştirilen fabrikada, saat 10.30 sıralarında, buhar kazanında bakım yapılırken patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Patlamada 2 işçi, hafif yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler, kontrol amaçlı sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumanlar arasında kaybolan işçi ise 20 dakikalık arama sonucu bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahşap FabrikasıPatlama
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