Ağrı'da kazaya karışan yolcu otobüsü, tanker ve TIR alev aldı: 7 ölü, 11 yaralı

AĞRI - Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, TIR ve tankerin karıştığı kazada, araçlar alev aldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.



Tutak ilçe merkezine girişte, saat 14.30 30 sıralarında TIR, tanker ve yolcu otobüsü, kazaya karıştı. Kaza sırasında araçlar alev aldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Başkan Sayan, "İlimiz Tutak ilçesinde TIR ve otobüsün çarpışmasının etkisiyle yanan otobüste ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız rahmetli oldu. Çok sayıda yaralımız var. Ülkemizin başı sağolsun. Allah beterinden korusun" dedi.

BAKAN KOCA: 2'Sİ AĞIR 11 YARALI VAR



Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak kara yolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.