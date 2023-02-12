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Afganistan Türkleri: Türkiye halkının acısı bizim acımızdır.

Afganistan Türkleri: Türkiye halkının acısı bizim acımızdır

12 Şubat 2023 Pazar 17:25
Afganistan Türkleri: Türkiye halkının acısı bizim acımızdır.

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Afganistan’ın Faryab ilindeki halk, Türkiye’de meydana gelen deprem faciası dolaysıyla bir araya gelerek Türk halkına başsağlığı ve onların yanında olduklarını dile getirdi. 

Faryab Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda üniversite hocaları, öğrenciler, medeni ve sosyal aktivistlerın yanı sıra gençler de katılım sağladı.

Toplantıda konuşma yapan kişiler, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine değinerek, Türkiye devletinin Afganistan’da eğitim, sağlık, sosyal yardım konularında her zaman destek olduğuna vurgu yaparak, Afganistan Türkleri olarak kendilerini her zaman Türkiye halkının yanında olduklarını ifade etti.

Toplantıda Deprem neticesinde hayatını kayıp edenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa ve ailelerine sabır dilendi.

Katılımcılar, toplantı sonunda depremden etkilenen ailelere destek olmak için yardım kampanyası başlatarak, herkesin destek olmasını istediler. Afganistan’da devam eden ekonomik  sorunlara rağmen Türkiye halkına destek olmanın son derece önem arz ettiği, yapılan yardımların iki ülke halkı arasındaki kardeşlik ilişkilerinin dahada güçlendireceği ifade edildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Afganistan TürkleriDeprem Yardım
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