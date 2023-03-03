Afetlerde, akıllı depolamaya DepOrtak çare olacak

Türkiye’nin en kapsamlı dijital akıllı depolama platformu DepOrtak canlıya geçti. Airbnb’nin “konaklama” alanında verdiği hizmeti, “Depolama” alanında yapacak olan DepOrtak tam da bu ihtiyaca çözüm verecek şekilde tasarlandı ve geliştirildi.

Ülkemiz 6 Şubat tarihindebugüne kadar dünyadakarada meydana gelmiş en büyük depremlerden ikisine maruz kaldı ve yüzyılın gördüğü en büyük yıkıma uğradı. Onbinlerce canımızı kaybettik, 130 bine yakın insanımız yaralandı, 50 bine yakın bina yıkıldı, en az 120 bin bina oturulamaz hale geldi, 2,5 milyon insanımız evlerinden oldular. Yollar, elektrik, su, kanalizasyon, iletişim ve doğalgaz altyapıları büyük zarar gördü.

Depremin meydana geldiği tarihten itibaren deprem bölgelerine müthiş bir yardım seferberliği başladı. Türkiye’nin ve dünyanın her tarafından yardım gönderilmeye devam ediliyor. Ancak, bölgeye sistemsiz gönderilen yardım malzemelerinin, bölgeye gönderilmeden ara toplanma depolarında tasnif edilmesi ve geçici depolanmasının,nakliye trafiğinin sürdürülebilirliği ve mikro dağıtımın organizesi açısından ne kadar değerli olduğunu gözlemledik. Olağanüstü afet dönemlerinde, afet bölgeleri ile yakınlarındaki bölgelerde mevcut depolar ile depolamaya müsait alanlardan nasıl ve ne oranda istifade edilebileceğine dair bir sınıflandırma ve çözüm mevcut değildi ve depremin sonrasında bunun değerli bir bilgi olduğu ortaya çıktı.

DepOrtak, konum tabanlı ve gerçek zamanlı planlama ve tahsis yapacak

Yardım malzemelerini ve iş makinelerini organize edenler, bölgeye gönderebilmek için müsait kamyon/tır aramaya başladılar. Bölgeye giden kamyonlar 5-6 gün geri gelemediğinden, üçüncü gün itibariyle kamyon/tır tedarikinde önemli sorunlar da yaşandı. Acil bir durumda, konum-tabanlı, gerçek-zamanlı akıllı eşleştirme yapabilen dijital platformların varlığının ne kadar hayati olduğu bir kez ortaya çıktı.Dünyanın sayılı lojistik teknolojilerinden birisi haline gelen Tırport’unknowhow’ı, kurucusu Akın Arslan’ın iş zekası liderliği, Türkiye’de depoculuğun önde gelen uzmanlarından Oruç Kaya’nın katkısı ve yatırımıyla DepOrtak1 Mart 2023 tarihinde canlıya geçti. DepOrtak, sahip olduğu teknolojilerle sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da farkını gösterecek oldukça iddialı çözümler getiriyor.

Dijital akıllı depolama platformu DepOrtak hakkında bilgiler veren DepOrtak Kurucu Ortağı Oruç Kaya, şunları söyledi:

“Türkiye’de, yaklaşık 13,5 milyon ticari depolama alanı var, ama bu depolama alanlarının konum ve kapasite tabanlı tam bir tasnifi maalesef yok. Nüfusumuza göre zaten çok yetersiz depolama alanına sahibiz. Önümüzdeki 10 yıl içinde, en az 30 milyon m2 daha alana ihtiyaç duyacağız. Bu noktada,dijital akıllı depolama platformu olarak hayata geçirdiğimiz DepOrtak, bir taraftan tüm depolama süreçlerinin uçtan uça dijital olarak yönetilmesine teknolojileriyle imkan yaratırken, diğer taraftan da depolar ile depolama ihtiyacı olanları yeni nesil dijital platformunda bir araya getiriyor. AirBnb’nin konaklama sektöründe yaptığı işi, depolama sektöründe hayata geçirmekle birlikte ticari depolarda depo yönetimini uçtan uca dijitalleştiriyor.DepOrtak, birbirlerine dijital olarak bağlanmış yüzlerce ticari depo ve gri deponun, ağ teknolojileriyle tek elden yönetilebilmesine, paylaştırılabilmesine ve e-ticarete entegre edilebilmesine olanak sağlıyor.DepOrtak’ın akıllı platformu, afet durumlarında AFAD başta olmak üzere devletin kurumlarının koordinatörlüğünde önceden tanımlanmış depolama alanı kapasitelerinin uzaktan konum tabanlı ve gerçek zamanlı uçtan uca yönetebilme gücüne sahiptir.” dedi.

Değerlendirmesinde, hizmet verenler ile hizmet alanları akıllı bir şekilde bir araya getiren dijital platformların hızla yaygınlaştığının altını çizen Oruç Kaya, Uber’in taksi, Airbnb’nin konaklama sektöründe, Tırport, Convoy, Sennder gibi dijital yük-kamyon ağlarının taşımacılık sektöründe yaptığı işi, Türkiye’nin yeni girişimi DepOrtak’ın depolama alanında yapmak için yola çıktığını sözlerine ekledi.