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Afet bölgesindeki baraj, gölet ve yağış havzaları İHA'larla sıkı takibe alındı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerdeki yağış havzaları, baraj ve göletler ile isale hatları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün insansız hava araçları (İHA) ile yakından takip ediliyor.

03 Mart 2023 Cuma 11:54
Afet bölgesindeki baraj, gölet ve yağış havzaları İHA'larla sıkı takibe alındı
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi"nden etkilenen illerde su kaynakları ve tesislerin incelenmesi amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Harita Şube Müdürlüğünde görevli harita mühendisleri bölgeye intikal ettirildi.

Deprem bölgesindeki yağış havzaları, baraj ve göletler ile isale hatlarının incelemesi amacıyla kurumun envanterinde bulunan sabit ve döner kanatlı insansız hava araçları ile ileri ve yan bindirmeli hava fotoğrafları çekildi.

Bu işlemler sonrası fotogrametrik yöntemle yüksek çözünürlüklü ortofoto, baraj ve göletlerin 3 boyutlu modelleri ve sayısal yükseklik modelleri üretildi. Bu sayede kar yağışı gibi nedenlerle ulaşım imkanı olmayan yağış havzalarına dahi erişilerek, topografyaya tam hakimiyet sağlandı. Bu çalışmalar sonrası elde edilen tüm verilerle tesislerde deprem kaynaklı herhangi bir problemin olup olmadığı ivedilikle tespit edildi.

Halihazırda DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 6 sabit kanatlı İHA, 4 döner kanatlı İHA ve 3 lidar sensörü ile harita üretim amaçlı hizmet yürütülüyor.

Bu kapsamda afetten etkilenen bölgelerde şu çalışmalar gerçekleştirildi:

- Reyhanlı, Yarseli, Kartalkaya barajları ve Osmaniye Arıklıtaş Göleti için renkli ortofoto ve 3B modelleri yapıldı.

- Gaziantep'e içme suyu sağlayan Düzbağ regülatörünün yağış havzasının ve isale hattının depremden etkilenme durumunun tespiti için 3B modelleri ve Ortfoto haritası çıkarıldı.

- İslahiye'de heyelan oluşan dere yatağına kayan kütle ve kütle gerisinde birikebilecek su miktarının hacmi, alanı ve kontrolsüz oluşabilecek olası taşkını önceden önlemek için 3 boyutlu arazi modeli oluşturuldu.

- Antakya Havaalanı ve çevresinde DSİ sulama projeleri için tesis edilen yer kontrol noktalarının statik ölçümleriyle yatay ve düşey hareketlerin analizi yapıldı.

- Depremden dolayı Suriye tarafındaki Asi Nehri üzerinde bulunan barajların zarar görme veya kontrollü/kontrolsüz su bırakma ihtimaline karşı Türkiye'de yaşanabilecek olası taşkın durumu farklı uydu görüntüleriyle izlendi.

DSİ Genel Müdürlüğünde görevli uzman ekiplerin incelemeleri sonrası afet bölgesindeki baraj ve göletlerde halihazırda müdahaleyi gerektirecek acil duruma rastlanmadı. Ekiplerin gözlem ve incelemeleri ileriki süreçte de devam edecek.

"İHA'larımız görevde"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'ların baraj, gölet ve yağış havzalarının güvenliği için görevde olduğunu belirterek, "Afet bölgesindeki baraj, gölet, yağış havzaları ve isale hatlarını, DSİ'de görevli mühendislerimizce geliştirilen yöntemlerle anlık olarak takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İHATakipAfet Bölgesi
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