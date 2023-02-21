Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.244,76
ALTIN
1.113,46
DOLAR
18,87
STERLİN
22,87
EURO
20,12
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B...
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi...
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 300 bin 809 çadırın kurulumunu tamamladı.

21 Şubat 2023 Salı 14:42
AFAD tarafından deprem bölgesinde 300 bin 809 çadır kuruldu

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlatılan çadır sevkiyatı aralıksız devam ediyor.

Depremin etkili olduğu illerde şu ana kadar 270 noktada çadır kent alanları oluşturan AFAD, bireysel çadır taleplerini de karşılıyor.

Bölgede, 300 bin 809 çadır kurulumu tamamlandı. Bu kapsamda, Hatay'da 69 bin 766, Kahramanmaraş'ta 66 bin 685, Gaziantep'te 49 bin 670, Adıyaman'da 45 bin 852, Malatya'da 25 bin 380, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 838, Osmaniye'de 7 bin 170, Diyarbakır'da 6 bin 328, Kilis'te 3 bin 605 çadır kuruldu.

AA

Son Güncelleme: 21.02.2023 14:46
Anahtar Kelimeler:
çadırAfad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Şehir merkezleri gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"
"Şehir merkezleri gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"
Bakan Akar: İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor
Bakan Akar: İlk andan itibaren Mehmetçik milleti ve vatandaşı ile beraber oldu, olmaya devam ediyor
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Madenciler "asrın felaketi"nde binlerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu
Madenciler "asrın felaketi"nde binlerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu
Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, depremde vefat edenlerin kimlik tespit sürecini anlattı
Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, depremde vefat edenlerin kimlik tespit sürecini anlattı
Prof. Dr. Sözbilir: İlk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayı kırıldı
Prof. Dr. Sözbilir: İlk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayı kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi