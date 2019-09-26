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AFAD'tan deprem açıklaması

İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından AFAD'tan açıklama geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada "Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu" ifadeleri kullanıldı.

AFAD'tan deprem açıklaması

İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından AFAD'tan açıklama geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada "Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu" ifadeleri kullanıldı.

26 Eylül 2019 Perşembe 16:58
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AFAD'tan deprem açıklaması

İSTANBULAFAD'dan İstanbul'daki deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 18 artçı meydana geldi. Olası takviye amacıyla sevk edilen ekipler dışında, Marmara Bölgesi'ndeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, AFAD İzmir ve AFAD Adana Arama Kurtarma Birlikleri teyakkuza geçirildi.

TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59'da Mw=5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul'daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu.

Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği'ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul'a sevk edildi. Haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için yürütülen çalışma ise sürüyor.

TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul'daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar'da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar oluştu."

Öte yandan 4 ilden 80 arama kurtarma ekibi İstanbul'a sevk edildiği bildirildi.

En büyüğü 4.1 büyüklüğünde 29 artçının oluştuğu deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirlendi.

Olası ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği’ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar’daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul’a sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfadDepremİstanbul
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