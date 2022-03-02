Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.986,09
ALTIN
877,20
DOLAR
14,13
STERLİN
18,87
EURO
15,69
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist...
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30...
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AFAD'ın 8 TIR'lık insani yardımı, Ukrayna ve Moldova'da

02 Mart 2022 Çarşamba 17:02
AFAD'ın 8 TIR'lık insani yardımı, Ukrayna ve Moldova'da

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFADUkrayna halkının ihtiyaçları için 8 TIR'dan oluşan insani yardım konvoyunun Ukraynalı ve Moldovalı yetkililere teslim edildiği açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler kapsamında, ülke halkının acil insani ihtiyaçları için AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan 8 TIR'lık insani yardım konvoyu, bölgeye ulaştı. 8 TIR'dan 5'i Ukraynalı, 3'ü ise Moldovalı yetkililere teslim edildi. TIR'lardaki 1536 gıda kolisi, 360 aile çadırı, 16 genel maksat çadırı, 680 yatak, 680 yastık çarşaf seti ve 2 bin 640 battaniye, savaş mağdurlarına dağıtılacak. 

Moldova'da düzenlenen törende konuşan Moldova İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sergeu Deaconu, "Büyük bir nüfus hareketiyle karşı karşıyayız. Türkiye yardım elini uzatan ilk ülkelerden. Yardımsever Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettarız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfadInsani YardımUkraynaMoldova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım malzemesi desteği
Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım malzemesi desteği
7’nci Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı
7’nci Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı
UKRAYNA’DA KİRLİ SAVAŞ OYUNU OYNANIYOR
UKRAYNA’DA KİRLİ SAVAŞ OYUNU OYNANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Lidya Grup ve Kongsberg’den Global Dev İş Birliği
Lidya Grup ve Kongsberg’den Global Dev İş Birliği
'Boğazların anahtarı Türkiye'dir'
'Boğazların anahtarı Türkiye'dir'
Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli
Zühtü Arslan: Uzun yargılamalar AYM'den önce denetlenmeli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma