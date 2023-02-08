AFAD deprem bölgesinde çadır dağıtımına hızla devam ediyor

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'daki vatandaşlara AFAD ekiplerince çadır dağıtımı yapılıyor.

Yeşilyurt ilçesindeki Yakınca Mahallesi Havaalanı Bulvarı 2. OSB girişindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında oluşturulan merkezde tüm yardım, arama ve kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu yapılırken, bireysel olarak talepte bulunan depremzedelere, depolardaki çadırlar dağıtılıyor.

Bireysel dağıtımın yanı sıra deprem bölgelerinde de dağıtım yapan ekipler, devletin şefkat elinin depremzedelerin üzerinde olduğunu hissettiriyor.

Ekiplerce, depremin ardından yaklaşık 8 bin çadırın kurulumu ve dağıtımı gerçekleştirildi.

Depremzede Abdullah Gül, AA muhabirine, depremde evlerinin zarar gördüğünü belirterek, birçok akrabasının evinin yıkıldığını söyledi.

Büyük acı yaşadıklarını anlatan Gül, "Oturduğumuz yerde şu an herkes dışarıda, biz de oraya çadır götürmeye çalışıyoruz. Allah devletimizden AFAD'dan razı olsun. Çadırımızı aldık, gidip hemen kuracağız." dedi.

Depremzede Özkan Dertli ise çadır almak için AFAD merkezine geldiğini anlatarak, "Depremde korku ve panik yaşadık, Allah'a şükürler olsun canımız kurtuldu. Evlerimiz yıkıldı ama canımız sağ çok şükür. Çadırımızı aldık, Allah devlerimizi zeval vermesin." diye konuştu.