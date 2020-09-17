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Adnan Menderes, idam edilişinin 59'uncu yılında mezarı başında anıldı

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 59’uncu yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törende dualarla anıldı, kabirlerine karanfiller bırakıldı.

17 Eylül 2020 Perşembe 13:55
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Adnan Menderes, idam edilişinin 59'uncu yılında mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 59’uncu yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezarda anma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İstanbul  Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Ayasofya Camii müezzini Akcan Çelik’in okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun ruhuna dualar okudu.

Protokol konuşmalarının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. Merhum Başbakan Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı. Daha sonra Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes ve oğlu Aydın Menderes'in de kabri ziyaret edilerek dua edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in anıt mezarı ziyareti sonrası 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adnan MenderesMezarı Başında AnıldıDışişleri Bakanı Fatin Rüştü ZorluMaliye Bakanı Hasan Polatkan
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