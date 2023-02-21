Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.187,98
ALTIN
1.112,29
DOLAR
18,87
STERLİN
22,64
EURO
20,11
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi...
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4/B...
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, depremde vefat edenlerin kimlik tespit sürecini anlattı

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 38 bin 199 ölü muayenesi yaptıklarını belirterek, "Kimliği meçhullerle ilgili 387 aile başvurdu, 168 cenazenin kimliğini tespit edip ailelerine teslim ettik." dedi.

21 Şubat 2023 Salı 11:54
Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, depremde vefat edenlerin kimlik tespit sürecini anlattı

Hatay

Aslıyüksek, Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Adli Tıp Kurumu olarak İstanbul merkez 13 grup başkanlığı ve 81 ildeki adli tıp şube müdürlükleriyle ilk günden itibaren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla deprem bölgesinde faaliyet yürüttüklerini anlatan Aslıyüksek, 11 ilde 454 personelin konuyla ilgili çalıştığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin yaşanmasından itibaren sahada olduklarını vurgulayan Aslıyüksek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Adli Tıp Kurumu olarak 38 bin 199 ölü muayenesi yaptık. Kimliği meçhullerle ilgili şimdiye kadar 387 aile başvurdu. Bunlardan 168 cenazenin kimliğini tespit edip ailelerine teslim ettik. Hüviyeti meçhul cenazelerle ilgili yakınını kaybedenlerin, ilgili başsavcılıklara, ilçelerdeki savcılıklara, Adli Tıp Kurumunun İstanbul merkez ve şube müdürlüklerine başvurup ağız içi sürüntü örneği veya kan vermesini öneriyoruz."

"Parmak izi, ölü muayenesi ve yakınlarının tanık ifadelerine göre teslim ettik"

Kimlik tespiti yöntemi hakkında bilgi veren Aslıyüksek, öncelikle parmak izinin, emniyet ve olay yeri inceleme ekibi tarafından alındığını, adli tıp uzmanlarının ölü muayenesini savcı huzurunda yaptığını aktardı.

"Parmak izi, ölü muayenesi ve yakınlarının tanık ifadelerine göre teslim ettik." ifadesini kullanan Aslıyüksek, tespit yapılamayanlarda ölen kişilerin yakınlarının kan örneği vermesinin önemine dikkati çekti.

Öncelikle cenazelerin birinci derece yakınlarının örnek vermesini istediklerini bildiren Hızır Aslıyüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annesi, babası, çocuğunun örnek vermesi gerekiyor. İkinci öncelik eğer ulaşılamıyorsa, yoksa, erkek cenazede erkek kardeşi, amcası veya dedesi, kadın cenazeyse kız kardeşin örnek vermesini istiyoruz. Daha sonra ise erkek veya kadın cenaze hangisi olursa olsun kardeşi, dayısı, teyzesi ve teyze çocuğunun örnek vermesi. Bizim DNA havuzumuzda, işletim sisteminde mevcut olan DNA havuzuyla eşleştirip en kısa zamanda ailelere cenazelerini teslim etmek istiyoruz."

Hızır Aslıyüksek, Hatay Adli Tıp Şube Müdürlüğü binasının gelecek haftaya kadar Adli Tıp Grup Başkanlığına dönüştürüleceğini belirtti.

Aslıyüksek, "Burada hem Adli Tıp Şube Müdürlüğü hem de Grup Başkanlığı olacak. Burada Morg İhtisas Dairesi, Kimya İhtisas Dairesi ve Acil DNA Laboratuvarı açıp en kısa zamanda bu binada hizmet vermek istiyoruz. Bu hafta içinde bitirip pazartesi itibarıyla burada hizmet vermeye çalışacağız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır AslıyüksekKimlik Tespit Süreci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Madenciler "asrın felaketi"nde binlerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu
Madenciler "asrın felaketi"nde binlerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu
Prof. Dr. Sözbilir: İlk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayı kırıldı
Prof. Dr. Sözbilir: İlk depremden sonra oluşan gerilim birikmesiyle Antakya fayı kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon 684 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderildi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur
Onat’tan afet bölgesindeki gazetecilere ziyaret
Onat’tan afet bölgesindeki gazetecilere ziyaret
Bakan Kurum: TOKİ koordinasyonunda 10 ilde inşaat süreçlerini eş zamanlı başlatacağız
Bakan Kurum: TOKİ koordinasyonunda 10 ilde inşaat süreçlerini eş zamanlı başlatacağız
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi