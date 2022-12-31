Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.509,16
ALTIN
1.096,58
DOLAR
18,71
STERLİN
22,67
EURO
20,04
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim...
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TOKİ'den toplu konut yapım ihalesi
TOKİ'den toplu konut yapım...
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim...
Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak

31 Aralık 2022 Cumartesi 14:12
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 Sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere 81 Öğretim Üyesi alacak.

Adayların, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru şartları için “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi”nin 16. maddesi hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Profesör ve Doçent adaylarının Personel Daire Başkanlığı’na, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TOKİ'den toplu konut yapım ihalesi
TOKİ'den toplu konut yapım ihalesi
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak
Muvazzaf astsubay alınacak
Muvazzaf astsubay alınacak
"Babazade" Kimdir?
"Babazade" Kimdir?
SGK cumartesi günü de hizmet verecek
SGK cumartesi günü de hizmet verecek
NBA’in Türk Yıldızı Furkan Korkmaz: Sabırla zamanımı bekliyorum
NBA’in Türk Yıldızı Furkan Korkmaz: Sabırla zamanımı bekliyorum

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi