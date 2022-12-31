Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 Sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi” hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere 81 Öğretim Üyesi alacak.



Adayların, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru şartları için “Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi”nin 16. maddesi hükümleri geçerlidir. Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Profesör ve Doçent adaylarının Personel Daire Başkanlığı’na, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.



İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.