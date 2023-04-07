Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.938,30
ALTIN
1.243,61
DOLAR
19,26
STERLİN
24,05
EURO
21,07
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ADİL YILDIRIM: TÜRKİYE ATAERKİL DEĞİL, ANAERKİL BİR TOPLUM!

Kitapları satış rekorları kıran, “İtiraflar Show” yeni bir turne heyecanı yaşayan ünlü Yazar ve İlişki Koçu Adil Yıldırım, Manşetteyiz Dergisi Nisan Sayısının kapak konuğu oldu. Yıldırım gündem yaratacak çok samimi açıklamalarda bulundu.

07 Nisan 2023 Cuma 10:22
6 Okunma
ADİL YILDIRIM: TÜRKİYE ATAERKİL DEĞİL, ANAERKİL BİR TOPLUM!

HABER: DİNÇER KARACALAR

- Feministlerden tehdit alıyorum.

- Nesiller gittikçe kadınlar daha da maskülenleşecek, erkekler daha ezilen taraf olacak.

- Erkekler şu anda ilişkiden kaçıyor, daha da kaçacak.

- Kadınların yüzde 92’si erkeklere karşı nefret içinde! Bunun sebebi de baba travması.

- Çok fazla akraba ilişkisi var.

-Türkiye ataerkil değil, anaerkil bir toplum!

-Milenyumun insanlığa yaptığı bir şaka sosyal medya!

-Cinsellik bir enerji alışverişidir.

-Benim için birinci sırada Allah aşkı gelir.


Aşk ve ilişkiler konusuna getirdiği yorumlarla dikkat çeken, bu alanda yazdığı kitaplarla satış rekorları kıran Adil Yıldırım, Manşetteyiz Dergisine verdiği röportajda gerçek aşkın tarifini yaparak şunları söyledi. “Benim dışarıda dindar bir görüntüm yok, bu şekilde bir bakış açım da yok ama Allah’a çok büyük bir aşkım var. Yaratıcı güce… Bütün dinlerden bağımsız olarak konuşuyorum. Dini konuşmuyorum şu an. Biraz daha deist konuşuyorum. Ben çok fanatik bir Allah’çıyım. Doğduğum günden beri O’nu büyük bir ruhsal rehber gibi görüyorum. En savunmasız anlarımda düşecekken beni kaldıran bir güç var. Ben bunu yaşamasam, bana kimse inandıramaz bunu, ama kendim yaşadım. Bana bir din empoze edilmedi, hiçbir zaman. Dolayısı ile benim için birinci sırada Allah Aşkı gelir. Dertleşiyorum, o beni anlıyor, ben onu anlıyorum, iletişimimiz var çok şükür. Ona kavuşma düşüncesi beni heyecanlandırıyor.”

FEMİNİSTLERDEN TEHDİT ALIYORUM

Erkelerden hiç tepki aldığınız oldu mu sorusuna cevap veren Adil Yıldırım, “Erkeklerden değil kadınlardan alıyorum. Feminist kadınlardan… Yaklaşık 40 kadından tehdit aldım. Savcılık şikayetlerim var. Feminist ve birazcık da mafyatik bir kadın kitlesi var. “Döveriz. Yakarız. Bana bak, haddini bil biz erkeklerden daha fenayız.” diyen bir kitle var. Bunu özellikle paylaşmak istedim çünkü insanların bunu bilmesi lazım. Türkiye’de erkekten çok daha maskülen bir kadın kitlesi var, külhanbeyi gibi dolaşan, ancak bunu hiç kimse konuşmuyor, dile getirmiyor. Ankara’da bir imza günü yapmıştık, imza günü dönüşü çok ciddi tehditler aldım. “Biz oradaydık, istesek seni döverdik, dövmediysek sen şanslısın” gibi tehditler… Hatta bu kadar da değil, “Hem saldırırdık, hem de mağduru oynardık. Hoca bize şöyle dedi biz de saldırdık, derdik” gibi tehditler… “Kadın her zaman mağduru oynayabilir sen hiç merak etme” gibi yazılı mesajlar çok aldım ve alıyorum. Ben bunları yaşamasam buna inanmazdım. Bire bir yaşadığım için de Türkiye’de sosyolojik açıdan bazı kadınların ne kadar erkeksileştiğini gözlemleyebiliyorum. Yanımdakiler de yaşıyor ve şaşırıyorlar. Bu inanılmaz bir olay.

KADINLARIN YÜZDE 92’Sİ ERKEKLERE KARŞI NEFRET İÇİNDE! BUNUN SEBEBİ DE BABA TRAVMASI

Başarılı Yazar sözlerine şöyle devam etti.

“Kadınların yüzde 92’si erkeklere karşı nefret içinde, bunun sebebi de baba travması. O baba ya kötü davranmış ya sevgi vermemiş ya da daha kötüsü, taciz etmiş. Bunlar hepsi çok travmatik durumlar. Sonuç olarak sadece yüzde 8’lik bir kısım kadın, samimi olarak baba sevgisinden bahsedebiliyor. Tablo böyle olunca da şunu anlıyoruz: İlgi ilişkiyi beslemez ama böyle bir baba travması varsa, kadın da ‘adam beni sevsin’ istiyor. Baba travması çok ciddi bir konu ve biz bunun kabullenilmemesi aşamasındayız henüz.

ERKEKLER ŞU ANDA İLİŞKİDEN KAÇIYOR, DAHA DA KAÇACAK.

Ben bu işe başladığımda, çok yoğun ilgi gösteren, evlilik muhabbeti yapan bazı kötü niyetli adamlar var, bunlara inanmayın diye girdim. “Bu ilgi sahte olabilir” demeye çalıştım. “Tuzağa düşmeyin” dedim. Benim çıkış noktam burası. Bana “Allah razı olsun” diyen çok mesaj geldi. Fakat gelinen noktada çok hızlı bir şekilde jenerasyonlar değişiyor. Z kuşağından sonra gelen bir de Alfa kuşağı var. Onlar çok başka kafalar. Onlar çok başka bir dünya yaratacak. Onların büyüten anne babalar çok farklı, ilişki anlayışları çok farklı. Dolayısı ile bugünkü kitlenin yaratacağı değişim süreci, ilişkilerde bütün dinamikleri değiştirecek. Erkekler şu anda ilişkiden kaçıyor, daha da kaçacak.

Yapılan bir araştırma var, 1950 senesine göre bugün erkeklerdeki testesteron hormonu seviyesi yüzde 80 ölçüde azalmış. Gıdalar ve kimyasallar bunun en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Zaten o eski erkek enerjisini göremiyoruz günümüzde. Testesteron hormonu ile bunu özellikle ortadan kaldırıyorlar. Bir de 92 senesinde Stanford Üniversitesinde yapılan bir araştırma var. Dünyada ticaretin iyi bir şekilde ilerlemesi için erkeklerin de kadınlar kadar mutlaka alışveriş yapmaya özendirilmesi gerekir deniliyordu. Normalde bir erkek için AVM gezmek ya da mağaza alışverişi kabustur, ben bir kazağı alır 5 dakikada çıkarım mesela. Son yıllarda ‘Metroseksüel erkek’ kavramının yaratılmasının da bu ticari çarkın parçası olduğunu düşünüyorum.

TÜRKİYE ATAERKİL DEĞİL, ANAERKİL BİR TOPLUM!

Asmalı Konak ve İstanbullu Gelin dizilerinde ve onları takip eden pek çok yapımda biz dominant anneleri gördük. Dominant bir annenin oğlunu nasıl kontrol ettiğini ve gelinine nasıl her sorumluluğu yüklediğini izledik. Bunlar da çok izleniyor. Çünkü Türkiye ataerkil bir toplum değil, anaerkil bir toplum. Çok net söyleyeyim. Özellikle Anadolu’da kadın ne derse o oluyor. Adam dışarıda sert erkek, ama evde kadın ne derse o oluyor. Bu şehirde de böyle, köyle de böyle, kasabada da böyle… Bu diziler bu yüzden tutuyor. Dizilerde de hep anne,” O kız olmaz bizim ailemize uymaz” deyip karar veriyor, baba genelde kenarda sessiz kalıyor. Bu yüzden kadınların yönlendirdiği çocuklar onlar. Bu sebeple de Türkiye dışında dünyada gelin kaynana programı yok. Türkiye’de bu programlar reyting rekorları kırıyor. Kaynana ve gelin ekranda didişiyor, oğlan da kenarda kalıyor.

Benim baktığım ve yorumladığım yer tamamen gerçeklerden ibaret. Elimde 14 bin vaka var, seanslar var. Benimle mezara gidecek anlattıkları. Toplumda dolayısı ile bazı şeyleri çok net gören biriyim.”
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Adil Yıldırımİtiraflar ShowManşetteyizManşetteyiz Dergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail İşler Kimdir?
İsmail İşler Kimdir?
Adaletin Savunucularının Günü
Adaletin Savunucularının Günü
TÜRK DÜNYASI’NI BULUŞTURAN İFTAR
TÜRK DÜNYASI’NI BULUŞTURAN İFTAR
Murat Hançer, Kuzey Makedonya Başbakanlık Müsteşarı Muhittin Kahveci'yi ziyaret etti!
Murat Hançer, Kuzey Makedonya Başbakanlık Müsteşarı Muhittin Kahveci'yi ziyaret etti!
Kuaför Yakup Yıldır, depremzede çocukların saçlarını kesiyor
Kuaför Yakup Yıldır, depremzede çocukların saçlarını kesiyor
Gülşah Saydam ile Merve Şahin’den Türkiye’de bir ilk! Astroloji ve Psikoloji aynı çatı altında
Gülşah Saydam ile Merve Şahin’den Türkiye’de bir ilk! Astroloji ve Psikoloji aynı çatı altında
"Mersin Bu Kadar Göçü Kaldıramaz"
"Mersin Bu Kadar Göçü Kaldıramaz"
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi