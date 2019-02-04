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Aden Körfezi Tezkeresi, TBMM'de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Tezkere, Meclis'e sunuldu.

Aden Körfezi Tezkeresi, TBMM'de

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Tezkere, Meclis'e sunuldu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:05
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Aden Körfezi Tezkeresi, TBMM'de

ANKARA - TBMM Başkanlığı'na sunulan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile; TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle, bölgede seyreden Türk bayraklı  ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafaza edilmesi, uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizme müşterek mücadele harekatlarına aktif katılımda bulunulması, anılan bölgelere yapılan insani yardım faaliyetlerine destek verilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na yetki verilen Tezkere'nin süresi 1 yıl daha uzatılıyor. Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aden KörfeziTezkereTBMM
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