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Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

Adana merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda HDP ve DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerine yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:47
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Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

ADANA

Adana merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütünün siyasi yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda HDP ve DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerine yapılan şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK’ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve kırsalda aktif faaliyette bulundukları iddia edilen 20 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkarttı. Adana merkezli Tunceli ve Şırnak’ta il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.  Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin adresleri belirlenerek şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla  söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alınarak şüphelinin evlerine girildi. Şüpheliler yapılan aramaların ardından gözaltına alındı. 

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adana MerkezliPKKKCKOperasyon
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