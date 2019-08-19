Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96461
ALTIN
268.977
DOLAR
5.5822
STERLİN
6.7602
EURO
6.1966
Amerika Açık'ta 3 Türk mücadele edecek
Amerika Açık'ta 3 Türk mücadele...
Üniversiteye şahsen kayıt başladı
Üniversiteye şahsen kayıt başladı
Kırmızı beyazlı gençlerden örnek davranış
Kırmızı beyazlı gençlerden örnek davranış
Hasan Şaş görevine devam ediyor
Son Dakika
Hasan Şaş görevine devam ediyor
Ünlü bilardocu İzmir'de
Ünlü bilardocu İzmir'de
İş fırsatları için hemen tıkla!

Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı

Adana'da halkı provoke etmeye yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 23 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı

Adana'da halkı provoke etmeye yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlar yaptığı öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 23 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:23
7 Okunma
Adana'da PKK operasyonu: 23 gözaltı kararı

ADANA - Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında il merkezi ve Ceyhan ilçesinde sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 23 kişinin evine sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, halkı provokeye yönelik terör örgütünün ideolojisini, eylem ve faaliyetlerini, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarını öven ve destekleyen, örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme de ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

17 KİŞİ GÖZALTINDA, 6 KİŞİ ARANIYOR

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişiden 17'si gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında terör örgütünü övücü paylaşımlar yaptığı öne sürülen firari 6 kişi ise aranıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPKK Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kandil'e hava harekâtı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kandil'e hava harekâtı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
20 yıl sonra ilk kez yayınlanan görüntülerde deprem gerçeği
20 yıl sonra ilk kez yayınlanan görüntülerde deprem gerçeği
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş kuyruğu
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de
Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı
Çeşme ve Dikili'de 130 kaçak göçmen yakalandı
Prof. Dr. Birkan: Turizm Türkiye’nin petrolüdür
Prof. Dr. Birkan: Turizm Türkiye’nin petrolüdür
İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı trafik kazası bilançosunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı trafik kazası bilançosunu açıkladı
Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans