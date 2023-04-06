Adaletin Savunucularının Günü

Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk kez en geniş katılımıyla 3 Ocak 1934’de İzmir’de 'Türkiye Avukatlar Birliği' toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan baro başkanları ve illerin baro temsilcileri Türkiye barolarının aynı çatı altında toplanması fikrini ortaya attı. Bu fikrin ortaya atılmasından yaklaşık yaklaşık 24 yıl sonra, 5 Nisan 1958 tarihinde İzmir'de Barolar Birliği’nin kuruluş çalışmaları başlatıldı. Yapılan bu görüşmelerde 5 Nisan 1878'de de İstanbul Barosu’nun ilk genel kurulunun yapıldığı tarihi kayıtlardan ortaya çıkartıldı. İstanbul Barosu'nun ilk defa 5 Nisan'da genel kurulunu yapması ve yine 5 Nisan'da Barolar Birliği'nin temellerinin atılması bu tarihin Avukatlar Günü ilan edilmesine neden oldu. 1958 yılından itibaren 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kutlanıyor

Adaletin ve toplumun güvencesi avukatlardır. Adaletin sonsuz ışığının hiç sönmemesi dileğiyle, başta kendi avukatlarım Avukat Gizem Gonce ve Avukat Aylin Esra Eren olmak üzere, mesleğin onuruna sahip çıkan tüm avukatlar ve sevgili hukuk fakültesi öğrencileri; Avukatlar Günü’nüzü kutlarım!

Türkiye'nin ilk kadın avukatı: Süreyya Ağaoğlu

Ülkemizde avukatlık mesleğini seçen ve yapan ilk kadın Avukat Süreyya Ağaoğlu, kadınların yemek yiyemediği lokantada yemek yemek ister, fakat dönemin getirdiği şartlar buna imkân vermez. Çözüm ise bilindik bir liderden gelir...

Süreyya Ağaoğlu, Türkiye'nin ilk kadın avukatıdır. 1924-25 ders yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Ankara'ya ailesinin yanına döner. Bir arkadaşıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nda staja başlar.. İlk günlerin heyecanı geçince, bir sorunla karşılaşırlar: Öğle yemeği işini nasıl çözeceklerdir? Evlerine gidemezler, evleri bakanlığa çok uzaktır. Lokantaya da gidemezler.. Aslında o zamanlar Ankara'da yemek yenebilecek bir lokanta, İstanbul Lokantası vardır. Fakat bir sorun vardır: Sadece milletvekillerinin yemek yediği bu lokantada, kadınların yemek yediği görülmüş şey değildir…

''Homurdanmalar ve şikâyetler yükselir''

Türkiye'nin, bu ilk kadın stajyer avukatları, öğle yemeklerini, bir süre için peynir ekmek yiyerek geçiştirirler. Ama sonunda dayanamazlar.. Dönemin Basın-Yayın Genel Müdürü olan babası Ahmet Ağaoğlu'na giden Süreyya, öğle yemeklerini İstanbul Lokantası'nda yiyebilmek için izin ister. Ahmet Ağaoğlu, bunda bir sakınca görmez, onayı verir.

İki arkadaş, ertesi gün öğleyin lokantaya gider, küçük bir bölümüne geçip güzel güzel karınlarını doyurur. Ahmet Ağaoğlu'nu ve kızını tanıdıkları için kimse yüzlerine bir şey söyleyemez, ama arkalarından konuşmalar başlar. Homurdanmalar ve şikâyetler yükselir.

Durum Başbakan'a kadar gider

Şikâyetler aynı gün, zamanın Başbakanı 'Rauf Bey'e de iletilir. Rauf Bey de Ahmet Ağaoğlu'nu arayıp durumu anlatır. Süreyya, o akşam eve döndüğünde, babasının kendisini beklediğini görür. Ahmet Bey hemen konuya girerek, 'Başbakan Rauf Bey, senin ve arkadaşının lokantada yemek yediğinizi ve herkesin bunu konuştuğunu anlattı.. Bundan sonra öğle yemeklerine bana gelin,' der.

Süreyya çok üzülür, ama yapacağı bir şey yoktur…

Süreyya Hanım'a Atatürk de destek olmaz…

Birkaç gün sonra, Atatürk ve eşi Latife Hanım, Ahmet Ağaoğlu'na misafirliğe gelir. Sohbet edilirken, söz bu konudan açılınca, Süreyya Hanım, olayı bütün açıklığıyla Atatürk'e anlatır. Onun, kendisini anlayacağını ve destekleyeceğini düşünmektedir. Oysa onu dinleyen Atatürk, 'Babanın da, Rauf Bey'in de hakkı var,' der. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Süreyya Hanım, ertesi gün bakanlıktaki odasında çalışırken, bir yetkili telaşla içeri girer : 'Süreyya hazırlan, Paşa seni yemeğe götürecekmiş !'

"Latife bugün seni öğle yemeğine bekliyor''

Süreyya şaşırır, apar topar kapının önüne çıkar. Yanında bir milletvekili ve yaveriyle arabada oturan Atatürk, onu görünce, 'Latife bugün seni öğle yemeğine bekliyor,' der. Süreyya Hanım hem şaşkın hem sevinçlidir. O bindikten sonra hareket eden otomobil İstanbul Lokantası'nın önünden geçerken, Atatürk, birden şoföre durmasını söyler. Bozüyük milletvekili Salih Bey telaşla yanlarına gelince, Atatürk, herkesin duyabileceği bir sesle, ona, 'Bugün Süreyya'yı bize götürüyorum, ama yarın buraya gelecek, yemeğini lokantada yiyecek.' der.

''Kimse onları bakışlarıyla bile rahatsız etmeye yeltenemez''

Süreyya Hanım’ın şaşkınlığı daha da artar. Ne olup bittiğini, Latife Hanım, yemekte, onun kulağına eğilip, 'Paşa, dün akşam bu lokanta olayına çok kızdı, ama babanı senin yanında ezmek istemediği için kızgınlığını belli etmedi. Eve gelir gelmez, birkaç milletvekilini arayarak, yarın mutlaka eşleriyle birlikte lokantaya öğle yemeğine gitmelerini söyledi,' deyince durumu anlar..

Süreyya Ağaoğlu, ertesi gün, arkadaşıyla İstanbul Lokantası'na gittiğinde, birkaç milletvekili eşinin de ilk kez orada olduğunu görür. Kimse onları bakışlarıyla bile rahatsız etmeye yeltenemez.

Bu bir ilk olur... Atatürk ve Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu, kadınların, tıpkı erkekler gibi, bir lokantada yemek yiyebilmesine de öncülük etmiştir...