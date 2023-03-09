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Adalet Bakanlığı, Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine nakline ilişkin süreci başlattı

Adalet Bakanlığı, Yunanistan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölen makinist Nikos Nalmpantis'in uyuşturucu suçundan hükümlü babası Dimitros Nalmpantis'in nakil talebi üzerine gerekli işlemleri başlattı.

09 Mart 2023 Perşembe 10:39
Adalet Bakanlığı, Yunan hükümlü Nalmpantis'in ülkesine nakline ilişkin süreci başlattı
Ankara

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Yunanistan'daki tren kazasında yaşamını yitiren Nikos Nalmpantis'in Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan hapis cezasına çarptırılan babası Dimitrios Nalmpantis, hükümlü olarak bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'ndan ülkesindeki bir cezaevine naklini istedi.

Dimitrios Nalmpantis'in nakil dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığından cevap gelmesi halinde Nalmpantis, bu ülkedeki bir cezaevine nakledilecek.

Nakil, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayıyla, Türkiye-Yunanistan arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma kapsamında yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıYunan Hükümlü Nalmpantis
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