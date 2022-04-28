Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 3 İngilizce, 1 Fransızca ve 1 Almanca dilinde mütercim alınacaktır.

Başvurular 29 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.