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Adalet Bakanlığı'ndan şiddet açıklaması

Adalet Bakanlığı, hayata geçirilen yeni uygulama ile şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesinin, gerekli tedbirlerin alınması için hemen kolluk birimine bildirileceğini açıkladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:48
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Adalet Bakanlığı'ndan şiddet açıklaması

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için adli yılın başlaması ile birlikte bakanlık tarafından bir dizi tedbir ve yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Şiddet uygulayanların, mağdur ve yakınları ile temasını önleyici yeni tedbirler kapsamında kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve işkence suçlarından mağdur olanların ve yakınlarının şüpheli ile temasının önlenmesi hedefleniyor. Alınan yeni tedbirler kapsamında artık, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli tedbirlerin alınması için mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine bildiriliyor. Yine kadına yönelik şiddet nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutuluyor. Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu gereken tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de ayrıca gerekli bilgiler paylaşılıyor.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARINDA 18 BİN 540 İFADE

Bakanlık, 10 Haziran'da yayımlanan 63 sayılı 'Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile birlikte ilk aşamada 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerini kurdu. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleriyle suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri amaçlandı. Bu müdürlükler bünyesinde mağdurun kendini adliyede daha rahat ifade edebilmesi için adli görüşme odaları (AGO) oluşturuldu. Sayıları 76’ya ulaşan adli görüşme odalarında mağdurlar duruşma salonunda sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman desteği altında ve özel ortamlarda ifadelerini verebiliyor. AGO’larda bugüne kadar 18 bin 540 mağdurun ikincil örselenmesinin önüne geçilerek ifadeleri alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şiddet AçıklamasıAdalet Bakanlığı
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