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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

11 Mart 2022 Cuma 15:02
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ile 03 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 25.03.2022 olup, İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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