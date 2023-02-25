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Acı Tecrübelerle Öğrendiğimiz Depremin Etkilerine Karşı Telefonunuzda Mutlaka Olması Gereken 10 Uygulama

Son olarak Maraş depreminin ardından deprem felaketini birçok kez acı tecrübelerle yaşamış bir ülke olarak herkes bireysel anlamda olası İstanbul ya da İzmir depremlerine karşı önlemini almalı. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak; sizi deprem öncesi uyaran, deprem sonrası konumunuzu çevrenize bildirmenizi sağlayan, enkaz altında kalırsanız düdük sesi çıkarabilen ve en önemlisi internet olmadan da çalışabilen hayat kurtaran mobil uygulamaları derledik!

25 Şubat 2023 Cumartesi 13:37
Acı Tecrübelerle Öğrendiğimiz Depremin Etkilerine Karşı Telefonunuzda Mutlaka Olması Gereken 10 Uygulama

HAZIRLAYAN: YAĞMUR TANYILDIZ

1. "AFAD Acil"

Deprem öncesi ve sonrasında güvenliğinizi sağlayabileceğiniz bu uygulama deprem anında acil çağrı başlatır. Böylece depreme karşı duyarlı olmanızı ve korunaklı bir bölgeye sığınmanıza zaman tanıyabilir. Deprem sonrası ise toplanma yerlerini görüntüleyebilirsiniz.

2. "Güvendeyim"

AKUT tarafından hazırlanan 'Güvendeyim' uygulaması önceden belirlediğiniz 5 numaraya konumunuzu göndermenizi sağlar. Bu kişileri belirlerken size yardımcı olabilmesi için afete yakalanmamış olması gerektiğini dolayısıyla farklı şehirlerde yaşayan kişiler olmasına dikkat edin. Aynı zamanda SMS ile güvende olduğunuzu da bildirebilirsiniz.

3. "112 Acil Yardım Butonu"

112 Acil Yardım Butonu ile sizin ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi bilgilendirebilirsiniz. Aynı zamanda otomatik olarak konumunuzu bildirmenize de yardımcı olur.

4. "Düdüğüm"

Bu uygulama ile acil durumlarda ve enkaz anında sesinizi duyurmak için düdük sesi çalabilirsiniz. Aynı zamanda afet öncesi ekleyeceğiniz iki irtibat numarasına düdüğünüz çalarken aynı zamanda konum ve koordinat bilgilerinizi SMS olarak iletiyor.

5. "Bridgefy"

Bridgefy uygulaması, internet erişiminiz olmadığında yalnızca Bluetooth özelliğinizi açarak arkadaşlarınıza ve ailenize ulaşmanızı sağlar.

6. "Life360"

Bu uygulamadan cihazınızın GPS özelliğini kullanarak sevdiklerinizin ve yakınlarınızın afet anında konumunu görebilirsiniz.

7. "Whistle"

Whistle afet anında zor durumda kalmanız halinde sesinizi çıkarmanıza ve düdük çalmanıza yardımcı olur.

8. "BiP"

Uygulamanın Acil Durum Butonu’nda yer alan “Yardım İste” özelliğiyle ihtiyaç anında arkadaşlarınızla ve yetkililerle iletişime geçebilmenizi sağlar. Aynı zamanda konumunuzla birlikte BiP mesajı ve SMS olarak operatör fark etmeksizin ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

9. "7TP Erken Uyarı"

İnovasyon ödüllü bu uygulama bir mobil uyarı sistemidir. Fay hatları üzerinde kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit ediyor ve cep telefonunuza alarm gönderiliyor. Bu uyarı,- sayesinde yıkıcı ikinci dalga gelmeden 25 saniyeye kadar zaman olduğu biliniyor.

10. "Earthquake"

Yaklaşan bir deprem için önceden uyarı veren uygulama takip etmek istediğiniz şehir veya ülkelerdeki depremleri de anında bildiriyor.

Önce Vatan Gazetesi

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